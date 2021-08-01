«Ростов» Валерия Карпина потерпел второе подряд поражение на старте РПЛ

Футбольный «Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура национального чемпионата. Игра в Ростове завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-бело-голубых». Из-за распространения коронавирусной инфекции, команды играли при пустых трибунах.

В составе гостей забитыми мячами отметились Александр Ерохин (29, 90+5), Сердар Азмун (35, с пенальти) и Вендел (75). Ростовчане отыграли два мяча усилиями Николая Комличенко (45+2, с пенальти) и Максима Осипенко, пишет ТАСС.

В двух первых матчах «Зенит» набрал шесть очков и вышел на первое место в лиге. «Ростов» Валерия Карпина пока не смог одержать ни одной победы и находится на последнем, 15-ом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» проведет гостевую встречу с «Химками». Игра пройдет восьмого августа, а днем ранее «Зенит» примет на своем поле «Краснодар».