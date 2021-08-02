Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

Натощак нельзя употреблять кофе, соки цитрусовых фруктов, сладкие газированные напитки и острые приправы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова. Она пояснила, что выпитый до еды кофеин подавляет аппетит.

«Если мы хотя бы немножечко заботимся о своей массе тела, о своем весе, потому что кофеин подавляет аппетит, и если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то дальше завтрак кажется ненужным, так кажется нашему организму, не желудку», - уточнила специалист.

Врач призвала потреблять кофе через некоторое время после завтрака, добавив, что в этом случае ароматный напиток уже не принесет вреда.

Также Белоусова посоветовала отказаться от острых приправ и соусов натощак. В противном случае высок риск развития гастрита или язвы.

«Не все будет полезно, то есть продукты, которые содержат какие-то острые приправы. Что это может быть утром? Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту», - рассказала диетолог.

Доктор также назвала вредным для здоровья ЖКТ пить на голодный желудок газированную воду, особенно сладкую.

«Продукты на голодный желудок совершенно неподходящие - это газированные воды, особенно сладкие. От банальной колы до любых других сладких газированных вод, потому что далее нам обеспечивается некоторый период такого икания, отрыжки, а если мы это делаем каждый день, то приходим к тому же гастриту или к язве», - добавила Белоусова.

Она также обратила внимание на правила употребления соков цитрусовых фруктов. По словам врача, чтобы апельсиновый или мандариновый сок не привел к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, следует запивать напитком полноценный завтрак. При этом соки должны быть натуральными, а пить их следует через соломинку, чтобы не вызвать проблем с зубами.