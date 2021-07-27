Диетолог предупредила об опасности кофе на завтрак

На голодный желудок категорически нельзя пить газированную воду, особенно сладкую. Сначала ее употребление спровоцирует изжогу, отрыжку и икоту, а затем может вызвать гастрит или язву. Об этом предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.

«Наш желудок, проснувшись утром, готов переварить практически все, но не все ему будет полезно, например, продукты, которые содержат какие-то острые приправы. Утром это может быть бутерброд с чем-то, намазанный горчицей или хреном. Это тоже взбадривает, помогает проснуться, с одной стороны. С другой стороны, это прямая дорога к гастриту», - сказала она телеканалу «Звезда».

Также натощак желательно не употреблять кофе, особенно крепкий или растворимый.

«Кофеин подавляет аппетит. Если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то завтрак уже не нужен - так кажется нашему организму. Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже нестрашно», - предупредила врач.

Ранее Белоусова рассказала, что какао и шоколад являются абсолютно признанными антидепрессантами. Помимо всего прочего, в них содержится триптофан - аминокислота-предшественник серотонина.