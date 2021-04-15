Гастроэнтеролог разъяснила, когда цитрусовые могут быть не полезны и причинить вред желудку

Традиционно солнечные и богатые ценным витамином С цитрусовые фрукты в определенных случаях могут нанести вред организму, несмотря на всю их полезность. Этот момент разъяснила «Звезде» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Существует большая группа фруктов, которые богаты не только натуральной клетчаткой, но и натуральной фруктозой, которая очень нужна организму, чтобы заменить «непонятные продукты», в которых содержится промышленный сахар. Цитрусовые фрукты, богатые витамином С, содержат еще и полезные биофлавоноиды, то есть - антиоксиданты, которые отвечают за нормальный уровень холестерина в организме. Однако перебарщивать с их употреблением тоже нельзя.

«Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие, как язва желудка или 12-перстной кишки, или частые гастриты - то по факту после употребления цитрусовых у него могут быть приступы изжоги или рефлюксы. Особенно плохо в данном случае есть их натощак в натуральном виде, вследствие чего могут возникнуть сильные болевые ощущения или приступы изжоги, которые цитрусовые провоцируют. Одно из правил - контролировать их количество и не есть на голодный желудок», - пояснила медицинский специалист.

С другой стороны, в употреблении цитрусовых есть и определенные плюсы для работы кишечника, так как если при отсутствии других заболеваний и противопоказаний выпить натощак разбавленный водою сок цитрусовых, это будет способствовать пищеварению и является хорошим средством при запорах.

Как оговаривает диетолог, нормой употребления любых фруктов является количество до 400 г в день. Поэтому нужно всегда учитывать, сколько апельсинов вы можете съесть в день, с учетом других фруктов или овощей. В данном случае специалист посоветовала вспомнить замечание философов: любой продукт может стать как лекарством, так и ядом для употребляющего его человека. И только доза и количество определяют, чем он в итоге для конкретного организма может обернуться.