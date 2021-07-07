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Диетолог назвал напитки, которые не стоит пить в жару

Алена Миронова
07:14 07.07.2021
В жаркое время организм расходует больше жидкости, чем обычно, поэтому очень важно пить много воды для того, чтобы восполнить все потери. 
Диетолог назвал напитки, которые не стоит пить в жару
© Фото: Sabine Brose, Sorge, Globallookpress
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Лучший напиток для утоления жажды в летнее время - обычная питьевая вода. Об этом заявил врач-диетолог Андрей Бобровский.

В жаркое время организм расходует больше жидкости, чем обычно, поэтому очень важно пить много воды для того, чтобы восполнить все потери. 

«Идеальный вкус вы можете получить, если просто добавите в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт. У вас получится легкий фруктовый вкус», – передает радио Sputnik слова эксперта.

А вот сладкие газированные напитки и соки не рекомендуется употреблять для утоления жажды. Как правило, такие напитки очень калорийны.

«Парадокс в том, что подслащенные газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь. Вскоре вам захочется чего-то еще», – объяснил врач.

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему следует с осторожностью употреблять пакетированные соки. Отмечается, что в них содержится большое количество сахара. 

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