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Мирная жизнь под дулом автомата: противоречивые события после захвата Кабула «Талибаном»*

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:40 17.08.2021
После захвата власти в Афганистане «Талибаном»* в стране и мире произошло множество противоречивых событий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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С руководством движения «Талибан»* в российском посольстве в Афганистане наладили контакт. К чему это приведет - скоро станет известно. Пока талибы* посетили местное ТВ, покатались на каруселях, попрыгали на батуте. Но приходят и совсем не забавные кадры - люди бегут из страны, а по ним стреляют.

Представители «Талибана»*, захватившие главный телеканал страны, отвечают на вопросы женщин-ведущих, а затем гарантируют им работу и даже обещают включить в состав будущего правительства. Если те, конечно, будут носить чадру.

«Именно женщины были главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане. Но мы больше не хотим, чтобы это продолжалось. Поэтому наше движение готово предоставить женщинам возможность работать и учиться. В соответствии с исламским правом и принятыми у нас ценностями», - заявил Энамулла Самангани, член комиссии «Талибан»* по культуре.

Кроме этого, талибы обещают, что забивать камнями теперь будут исключительно по решению суда. Массово выпускают из тюрем сторонников движения и объявляют всеобщую амнистию для тех, кто сотрудничал с американцами. Режим талибов* уже признали Китай, Пакистан и Саудовская Аравия. Россия заявляет, что открыта для переговоров с каждой из сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавать режим талибов* Кремль не спешит.

Вторые сутки эпицентром остается аэропорт Кабула. Талибы* открывают огонь по тем, кто пытается перебраться на летное поле, и временно перекрывают вообще все авиасообщение. В распоряжении экстремистов теперь американские вертолеты Blackhawk. А еще детские парки развлечений, которыми они, в отличие от оружия, видимо, были в детстве обделены. В захваченном президентском дворце талибы* осваивают тренажеры.

На улицах столицы жизнь как будто бы идет привычным ходом. Талибы призвали всех возвращаться к работе.

«В Кабуле заработал общественный транспорт. Народ выходит на улицу. Вот, как видите, народ даже женится. Магазины открыты. Это говорит о том, что народ поверил в новую власть и ничего не боится, выходит на улицу», - рассказывает президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс.

О смертельной угрозе для себя говорят те, кому все же удалось сбежать из страны. Весь мир облетело фото, на котором военно-транспортный самолет ВВС США при максимальной вместимости 160 человек вывозит в четыре раза больше пассажиров. Попасть внутрь посчастливилось не всем. Некоторые рассчитывали взлететь, ухватившись за фюзеляж и даже при этом снимая себя на видео. Одни разбились при взлете, другие остались висеть. Без признаков жизни. На этом фоне самолет ВВС Германии выглядит почти пустым. Накануне несколько часов кружил над аэропортом Кабула и в итоге смог взять на борт лишь семь человек.

К приему беженцев из Афганистана призывают приступить все соседние страны. Но беженцев уже можно встретить даже в Албании, от которой до Италии рукой подать. Для них освобождают кампус местного студенческого общежития.

«Дестабилизация Афганистана рискует вызвать нелегальную миграцию в Европу. Франция, как я уже сказал, выполняла и будет продолжать выполнять свой долг перед теми, кому угрожает наибольшая опасность. Афганистану также потребуется в будущем мобилизовать свои силы, но Европа не может быть единственной, кто может взять на себя последствия нынешней ситуации», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как говорит президент Центра афганских диаспор в России Гулам Мохаммад Джалал, после того, как США «с позором» убежали из Афганистана, 60% населения страны осталось полностью без работы. Но Штаты, похоже, умывают руки. Спустя двое суток после взятия Кабула талибами* вернувшийся из загородной резиденции Джозеф Байден заявляет, что решение о выводе войск было правильным.

«Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Иногда афганские военные сдавались, не пытаясь сражаться. Американские войска не могут и не должны сражаться и умирать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться за себя», - заявил глава Белого дома.

За эти слова на Байдена обрушились, кажется, все американские СМИ. Решение о выводе войск из Афганистана аккурат к годовщине атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке называют одним из главных провалов политики Вашингтона.

«У меня ощущение, что я смотрел совсем не ту речь, что смотрели остальные. Я в ужасе, на голубом глазу нам врут, что у нас был план на каждый случай», - говорит ветеран армии США Мэтт Зеллер в эфире MSNBC.

Символично, что единственным, кто оказался готов дать отпор талибам*, оказался сын «Панджшерского льва» - Шаха Масуда, с которым Пентагон активно сотрудничал до начала двухтысячных. Как две капли воды похожий на своего отца, Ахмад Масуд призывает афганцев вступать в ополчение. Сейчас провинция Панджшер, населенная преимущественно таджиками, остается единственной неподконтрольной «Талибану»*.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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