«Коррупция и нелюбовь к Родине»: эксперт объяснил, почему так быстро пал Кабул

Боевикам «Талибана»* удалось быстро захватить Кабул из-за того, что в правительственных войсках, как и в самом Афганистане, процветает коррупция и ненависть к правительству. Такого мнения придерживается президент Центра афганских диаспор в России Гулам Мохаммад Джалал.

«За 20 лет присутствия коалиционных войск в Афганистане они обучали людей, вооружали, но самого главного им не давали - любовь к родине, дух, у них не было духа. Кроме того, подчеркиваю, коррупция в армии дошла до такой степени, что они уже полностью потеряли любовь к своей Родине, они без боя сдавались. Вот это причина - воспитание человека», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что большая часть средств, выделяемых другими странами на помощь Афганистану, оседала в карманах чиновников - из-за этого в стране даже не был выстроен фундамент экономики. Именно поэтому у солдат не было ни малейшего желания воевать за правительство Гани.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в Кабуле встречу с представителями движения «Талибан»*. По словам дипломата, диалог получился «позитивным и конструктивным», а талибы* гарантировали безопасность российского посольства.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.