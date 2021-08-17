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Посол РФ в Кабуле сообщил о «позитивной и конструктивной» встрече с талибами*

Алексей Курильченко
16:48 17.08.2021
Посол России в Афганистане провел встречу с представителями движения «Талибан»*.
Посол РФ в Кабуле сообщил о «позитивной и конструктивной» встрече с талибами*
© Фото: Посольство России в Афганистане
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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в Кабуле встречу с представителями движения «Талибан»*. По словам дипломата, диалог получился «позитивным и конструктивным», а талибы* гарантировали безопасность российского посольства.

«Это были представители старшего звена талибов* в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские* представители сказали, что у движения "Талибан"* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», - сказал Жирнов в эфире телеканал «Россия 24».

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сказал, что на данный момент лучшее, что может сделать Россия с ситуацией в Афганистане, - это не вмешиваться, а внимательно все изучить, особенно слова и действия представителей «Талибана»*.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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