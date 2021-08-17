Лавров: Россия не торопится признавать власть талибов* в Афганистане

Россия, как и многие другие страны, не спешит признавать законность власти движения «Талибан»* в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистами.

«Мы не торопимся с признанием, так же как и все остальные страны», - заявил Лавров.

По его словам, талибы* заявили о желании иметь правительство с участием других политических сил, а также проявили готовность продолжать процессы в области образования - в частности, для девочек - и функционирования госаппарата.

Лавров отметил, что во время беседы с Ваном И - главой МИД Китая - дипломаты отметили, что стороны имеют схожие позиции по сложившейся в Афганистане ситуации.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.