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Пожар в двигателе и гибель экипажа: что известно о крушении Ил-112В

Андрей Аркадьев
18:28 17.08.2021
Под Москвой сегодня погиб целый экипаж опытнейших летчиков - Куимов, Комаров, Хлудеев. Авиаторам эти имена много о чем говорят. В своем последнем полете в районе аэродрома Кубинка летчики увели Ил-112В от людей и разбились.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: СК РФ
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Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет резко снижается, у него горит правый двигатель. Спустя мгновения огнем охвачено уже все крыло, его кренит на бок. Он переворачивается и входит в штопор. В полутора километрах от аэродрома Кубинка, близ деревни Никольское, раздается взрыв.

Горящие фрагменты самолета разметало на десятки метров. Когда он вошел в пике, спастись летчики уже не могли. За штурвалом самолета был опытнейший пилот, один из лучших летчиков-испытателей страны, Герой России Николай Куимов. Вместе с ним на борту находились летчик 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Авиаэксперты говорят, что экипаж в экстренной ситуации вел себя профессионально. Сначала горящий Ил-112 отвели от села, затем от прибрежной полосы. Практически неуправляемую машину смогли направить в лес - туда, где не было людей.

Катапультироваться летчики не могли. В Ил-112В катапульт нет. Воспользоваться парашютами тоже  - слишком низкая высота. До последнего экипаж пытался спасти самолет.

«Самолет сначала идет со снижением плавным, как он и шел, рассчитывая на снижение на аэродроме Кубинка. Но здесь еще фактор его заваливания на крыло. Это говорит о том, что где-то система управления уже была или пламенем перерезана, или связь электрическая была тоже прервана», - считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев считает, что, возможно, в самолете произошел разрыв гидросистемы.

«Есть одна слабость - это гидросистема. На Ил-112 есть такая жидкость, которая не гасится ничем на земле. Это как напалм. Видимо, у них произошел разрыв гидросистемы», - сказал он.

Ил-112B был построен на Воронежском авиазаводе. На прошлой неделе самолет совершил перелет в Жуковский и в Подмосковье готовился к участию в форуме «Армия-2021». Этот роковой полет был тренировочным. Испытательные на нем проводили с 2019 года, причем за штурвалом сидел погибший Николай Куимов.

Пока следствие рассматривает все версии. Но приоритетная - техническая неисправность. Выяснять причины случившегося будет специально созданная комиссия.

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Опубликованы кадры взрыва упавшего Ил-112 в Подмосковье
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