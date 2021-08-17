«Спасли ценой своей жизни»: авиатор-ветеран рассказал о действиях экипажа Ил-112В перед крушением

Ветеран гражданской авиации Олег Серов поделился со «Звездой» своим видением ситуации с крушением Ил-112В в Подмосковье. По его мнению, в сложившейся ситуации пилоты героически исполнили свой профессиональный долг до самого конца.

«Там детально будет - чья вина, производственный дефект или что-то случилось чрезвычайное. Там все по секундам, по миллисекундам разберут», - сказал Серов.

Он также отметил, что пилоты до самого последнего момента вели себя за штурвалом как настоящие профессионалы.

«Они ценой своей жизни спасли дома и людей. Они свой долг исполнили до конца», - сказал ветеран.

Ранее в Подмосковье Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.