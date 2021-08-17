В стране и мире Опубликованы кадры с места крушения Ил-112В в Подмосковье Егор Левин Для расследования случившегося собрана группа из следователей и криминалистов транспортного подразделения СК РФ. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ил-112В. Процесс начат по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч.3 статьи 263 Уголовного кодекса России). Крушение произошло в момент перелета борта из Кубинки в Жуковский в лесополосе. Для расследования случившегося собрана группа из следователей и криминалистов транспортного подразделения СК РФ. Ролик следственных действий опубликован на официальном канале ведомства. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика