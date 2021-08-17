«С горящим двигателем летел»: очевидец рассказала о крушении Ил-112В

Очевидцы стали свидетелями катастрофы Ил-112В в Подмосковье. Одна из них, Алена Резниченко, рассказала подробности ЧП.

«В 11.19 увидели самолет с горящим правым двигателем. Летел он под деревню Никольская, пролетел над озером и свернул в лесополосу. Там совершил "посадку", дальше мы увидели взрыв, дым», - поделилась она.

Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

Самолет будет показан на военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет в конце августа в Московской области. В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что завершаются госиспытания Ил-112.