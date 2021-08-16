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Власти Камчатки рассказали, как планируют поднять рухнувший в озеро Ми-8

Валентина Пескова
03:39 16.08.2021
Сейчас власти края пытаются определить, можно ли зафиксировать специальный аппарат для поднятия вертолета в воде и обследовать борт изнутри.
Власти Камчатки рассказали, как планируют поднять рухнувший в озеро Ми-8
© Фото: МЧС РФ
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Власти Камчатского края раздумывают над принятием решения о подъеме на поверхность вертолета Ми-8, который потерпел крушение 12 августа и затонул в Курильском озере.

Как сообщил зампредседателя правительства области Роман Василевский, наиболее важно сейчас определить: можно ли в воде зафиксировать специальный воздушный аппарат для его поднятия машины со дна озера. Он должен помочь обследовать борт изнутри.

«Есть специальный аппарат, крюком может оттянуть створку и заглянуть внутрь, понять, в каком состоянии он там», - рассказал Василевский в ходе оперативного совещания.

По словам члена правительства региона, попытка проникнуть внутрь затонувшего вертолета уже предпринималась.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение при заходе на посадку на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

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