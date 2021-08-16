Власти Камчатки рассказали, как планируют поднять рухнувший в озеро Ми-8

Власти Камчатского края раздумывают над принятием решения о подъеме на поверхность вертолета Ми-8, который потерпел крушение 12 августа и затонул в Курильском озере.

Как сообщил зампредседателя правительства области Роман Василевский, наиболее важно сейчас определить: можно ли в воде зафиксировать специальный воздушный аппарат для его поднятия машины со дна озера. Он должен помочь обследовать борт изнутри.

«Есть специальный аппарат, крюком может оттянуть створку и заглянуть внутрь, понять, в каком состоянии он там», - рассказал Василевский в ходе оперативного совещания.

По словам члена правительства региона, попытка проникнуть внутрь затонувшего вертолета уже предпринималась.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение при заходе на посадку на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.