В стране и мире На Камчатке спасатели подняли тело пилота потерпевшего крушение Ми-8 Вадим Синицын Ранее спасатели обнаружили три тела возле корпуса воздушного судна. © Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю Читайте нас на: Спасателям удалось поднять со дна Курильского озера тело пилота вертолета Ми-8, который 12 августа потерпел крушение на Камчатке. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов. Ранее спасатели обнаружили три тела возле корпуса воздушного судна. Фюзеляж вертолета находится на глубине 110 метров, примерно в 500 метрах от берега озера. «На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток», - сообщил Солодов в твоем Telegram-канале. В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Внутри воздушного судна в момент инцидента находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восьмерым из них удалось спастись. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика