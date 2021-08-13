Разбившийся на Камчатке Ми-8 поднимут со дна озера при помощи спецоборудования

Затонувший в Курильском озере на Камчатке вертолет Ми-8 планируют поднять на поверхность при помощи понтонов. Сейчас специалисты, работающие на месте трагедии, разрабатывают соответствующий план.

«На Курильском озере работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника. Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета Ми-8 с туристами. Разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кроноцкого заповедника, сотрудники которого первыми оказались на месте ЧП.

Инцидент с вертолетом произошел накануне. На борту находились 13 человек, включая трех членов экипажа. В условиях плохой видимости, Ми-8 совершил жесткую посадку на озеро и почти сразу затонул.

Инспекторы Кроноцкого заповедника, подоспевшие к месту падения вертолета на лодках, успели вытащить из воды восемь человек. Сейчас все они находятся в краевой больнице Петропавловска-Камчатского. Судьба остальных остается неизвестной. Вертолет лежит на дне озера на глубине более 145 метров.