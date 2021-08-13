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МЧС опубликовало видео поисковой операции в районе крушения вертолета на Камчатке

Роман Захаров
14:24 13.08.2021
В поисках тел погибших задействованы силы и средства МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Министерства обороны РФ.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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На Камчатке продолжается поисковая операция на Курильском озере, где потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным МЧС РФ, к настоящему моменту с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус воздушного судна, который находится на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров.

«В течение пятницы, 13 августа, спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров», - информирует экстренное ведомство.

В поисках тел погибших задействованы силы и средства МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Министерства обороны РФ.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Внутри воздушного судна в момент инцидента находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восьмерым из них удалось спастись. В пятницу, 13 августа, было найдено тело погибшей во время происшествия женщины. Еще семь человек официально числятся пропавшими без вести.

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