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Посол РФ в Кабуле завтра проведет встречу с представителями «Талибана»*

Иван Линдеманн
21:14 15.08.2021
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что посольство работает штатно, никаких угроз в адрес диппредставительства нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: afghanistan.mid.ru
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В понедельник, 16 августа, посол России в Кабуле проведет встречу с координаторами запрещенного в РФ движения «Талибан»*. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Знаю, что завтра наш посол будет встречаться с координатором талибов* по вопросу безопасности. Обсудят меры по дальнейшему обеспечению нормального функционирования нашего посольства», - сказал он.

Также Кабулов отметил, что посольство работает штатно, никаких угроз в адрес диппредставительства нет.

Ранее посол РФ рассказал, что в последние дни дипмиссия получает обращения от проживающих в Афганистане россиян с просьбой помочь им покинуть страну.

В воскресенье, 15 августа, по данным СМИ, талибы* захватили город Джелалабад -  административный центр афганской провинции Нангархар. Позднее боевики запрещенного в России движения, как рассказал корреспондент CNN, мирно вошли в Кабул.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Официального подтверждения этой информации нет. По данным РИА Новости, Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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