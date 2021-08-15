СМИ: президент Афганистана покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает местный телеканал Tolo News. Официального подтверждения этой информации и каких-либо подробностей пока нет.

Как сообщает собеседник РИА Новости, Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны.

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы могут контролировать до 90% афганской территории.

В воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы* захватили город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар. Также, по информации Reuters, боевики начали наступление на Кабул.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, представители «Талибана»* призвали действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству.