СМИ: правительство Афганистана не подтверждает данных о взятии талибами* президентского дворца в Кабуле

Власти Афганистана опровергли информацию, что талибы* вошли в президентский дворец в Кабуле. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Ранее о том, что боевики запрещенного в России движения «Талибан»* взяли дворец под контроль сообщал телеканал Al Arabiya. По информации корреспондента CNN, талибы* вошли в Кабул мирно.

«Сообщений об уличных боях нет. Также нет информации о скоплении афганских сил безопасности, чтобы помешать талибам*. Они (талибы* - прим.ред.) медленно передвигаются по городу», - заявил журналист компании Ник Патон Уолш.

СМИ со ссылкой на представителей талибов* сообщают, что переходного правительства в Афганистане не будет, ожидается, что власть передадут напрямую.

За несколько часов до этого местный телеканал Tolo News заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Официального подтверждения этой информации и каких-либо подробностей нет. По данным РИА Новости, Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны.

Ранее СМИ сообщили, что боевики захватили город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар. Также, по информации Al Arabiya, представители «Талибана»* призвали Ашрафа Гани к сотрудничеству.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ