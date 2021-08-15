В посольстве РФ рассказали об обращениях российских граждан афганского происхождения

В последние дни посольство РФ в Кабуле получает обращения от проживающих в Афганистане россиян с просьбой помочь им покинуть страну. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов.

«Эти вопросы будут внимательно прорабатываться, мы, конечно, постараемся помочь», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Жирнов отметил, что дипмиссия продолжает работу в штатном режиме, приняты все меры для укрепления безопасности.

«В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет, поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме», - добавил он.

Ранее пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко рассказал «Звезде», что обстановка в Кабуле немного напряженная, но боевых действий в городе нет.

В воскресенье, 15 августа, по данным СМИ, талибы* захватили город Джелалабад - административный центр афганской провинции Нангархар. Позднее боевики запрещенного в России движения, как рассказал корреспондент CNN, мирно вошли в Кабул.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Официального подтверждения этой информации нет. По данным РИА Новости, Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ