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В посольстве РФ в Афганистане рассказали о текущей ситуации в Кабуле

Иван Линдеманн
16:11 15.08.2021
Пресс-атташе дипмиссии заявил, что боевых действий в афганской столице сейчас нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: wikipedia
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Обстановка в Кабуле немного напряженная, но боевых действий сейчас в городе нет. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко.

«Насколько мы знаем, сейчас стороны ведут политические переговоры. Угроз посольству нет, эвакуация не требуется. В Кабуле проживают российские граждане, но их жизни и здоровью ничего не угрожает - ситуация под контролем», - сказал он.

Также Ищенко уточнил, что в случае необходимости посольство будет контактировать с талибами*, выполняя свои обязанности.

По данным СМИ, талибы* захватили город Джелалабад -  административный центр афганской провинции Нангархар. Также боевики движения начали наступление на Кабул. Они призвали действующего главу государства Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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