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СМИ сообщили о захвате талибами* города Джелалабад на востоке Афганистана

Роман Захаров
09:40 15.08.2021
По словам знакомого с ситуацией афганского чиновника, город был сдан боевикам, чтобы спасти жизни мирных граждан.
СМИ сообщили о захвате талибами* города Джелалабад на востоке Афганистана
© Фото: Emran Waak, XinHua, Globallookpress
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Боевики движения «Талибан»* захватили город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновника, находящегося в населенном пункте в данный момент.

Как утверждает собеседник агентства, в Джелалабаде сейчас не идут бои, потому что губернатор «сдался талибам*». Чиновник при этом отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных граждан.

Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, целью которых является прекращение огня между правительственными силами и талибами*. 

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация

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