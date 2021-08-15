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СМИ: талибы* призвали президента Афганистана и лидеров партий к сотрудничеству

Иван Линдеманн
15:03 15.08.2021
По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории.
СМИ: талибы* призвали президента Афганистана и лидеров партий к сотрудничеству
© Фото: Sanaullah Seiam, XinHua, Globallookpress
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Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»* призвали действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана заявило, что талибы* начали наступление по всем направлениям на Кабул. До этого, по данным СМИ, боевики движения захватили город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар.

Позднее, как пишет Al Arabiya,  представители «Талибана»* заявили, что ведут переговоры с афганским правительством о возможности мирно войти в Кабул. СМИ утверждают, что афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье. Пока что он этого не сделал.

Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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