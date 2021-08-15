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Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе

Олеся Степакова
18:00 15.08.2021
Туристов эвакуировали и расселили в пунктах временного размещения.
© Видео: yuraoz, Instagram © Фото: zam_polit_, Instagram
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Более 20 санаториев и гостиниц пострадало в Анапе в результате подтоплений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Из них люди эвакуированы и расселены в ПВР (пунктах временного размещения – Прим.ред), - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что повреждены Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете.

Мощный циклон накрыл Краснодарский край в пятницу. За сутки с 12 на 13 августа в Анапе выпало более 152,2 мм осадков. По словам синоптиков, это четырехмесячная норма для данного региона. Из-за разгула стихии в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что сильные осадки приводят к повышению уровня рек, к подтоплению населенных пунктов, а также к наводнениям в низовьях рек. Он подчеркнул, что погоду в горах прогнозировать непросто из-за сложного рельефа и большого количества рек.

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