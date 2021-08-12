Синоптик предупредил жителей Юга России о «библейском потопе»

В Крыму и Краснодарском крае в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков. Ливни на востоке полуострова и Тамани начнутся с с 21:00 12 августа. Об этом сообщил метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал он на своей странице в Instagram.

Так, в Керчи за сутки выпадет 343 процентов от месячной нормы осадков, а в Тамани – 370 процентов от месячной нормы, уточнил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили крымчан об угрозе схода селей на полуострове. Уточняется, что, по прогнозам, уровень воды поднимется 0,5–1,5 метра без достижения опасных отметок. В Крыму из-за осадков объявлено штормовое предупреждение. Сильный дождь уже вызвал подтопления в Симферопольском районе. Местные власти призвали жителей Керчи также быть готовыми к эвакуации.

Это уже не первое наводнение в на полуострове в этом сезоне. В середине июля сильные дожди затопили центральную часть Крыма. Тогда, власти оценили ущерб от разгула стихии почти в 5 миллиардов рублей.