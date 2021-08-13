В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней

За минувшую ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за неутешительных прогнозов синоптиков местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в городе. Об этом сообщили в мэрии Анапы.

«За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными. Всю ночь в Анапе продолжались работы по откачке воды из дворов», - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что городские и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия разгула ночной стихии. По прогнозам метеорологов, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии, уточнили в мэрии.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей юга России о «библейском потопе». Так, в Керчи за сутки выпадет 343% от месячной нормы осадков, а в Тамани - 370% от месячной нормы, уточнил синоптик.