Вильфанд объяснил причину наводнений на Юге России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что неблагоприятные последствия наводнений на российском юге испытывают на себе Сочи, Анапа, Геленджик и ряд крымских городов.

По словам синоптика, Краснодарский край и Крым оказались во власти непогоды. Наблюдаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

«Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек», - рассказал синоптик, передает РИА Новости.

По его словам, погоду в горах прогнозировать непросто из-за сложного рельефа и большого количества рек. Сложная ситуация с прогнозами наблюдается и на Кавказе.

Синоптик подчеркнул, что последние дни юг страны переживает ряд опасных явлений. Все они были предсказаны специалистами в среднем за сутки.

Ранее сообщалось, что в Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней. Несколькими днями ранее за ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков.