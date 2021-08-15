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СМИ: МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на Кабул

Роман Захаров
11:08 15.08.2021
По информации журналистов, радикалы начали наступление на город по всем направлениям.
СМИ: МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на Кабул
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Боевики радикального движения «Талибан»* начали наступление по всем направлениям на Кабул. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление МВД Афганистана.

Других подробностей возможной атаки боевиков на город агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что талибы* захватили город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар. Как рассказал чиновник, находящийся в данный момент в населенном пункте, город был сдан, чтобы спасти жизни мирных граждан.

Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация 

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