В стране и мире Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане Олеся Степакова В ходе телефонного разговора лидеры условились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. « С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», - говорится в сообщении. Уточняется, что лидеры двух стран продолжат в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом. Ранее агентство Reuters сообщило, что талибы* ( организация, запрещенная в РФ) начали наступление на столицу Афганистана - Кабул. Также, как сообщают СМИ, боевики движения захватили город Джелалабад - административный центр афганской провинции Нангархар. По данным телеканала Al Arabiya, представители «Талибана»* заявили, что ведут переговоры с афганским правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы* также призвали действующего главу государства Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству. *Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика