Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
« С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», - говорится в сообщении.
Уточняется, что лидеры двух стран продолжат в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом.
Ранее агентство Reuters сообщило, что талибы* ( организация, запрещенная в РФ) начали наступление на столицу Афганистана - Кабул. Также, как сообщают СМИ, боевики движения захватили город Джелалабад - административный центр афганской провинции Нангархар.
По данным телеканала Al Arabiya, представители «Талибана»* заявили, что ведут переговоры с афганским правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы* также призвали действующего главу государства Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству.
*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация.