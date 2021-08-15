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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Олеся Степакова
16:28 15.08.2021
В ходе телефонного разговора лидеры условились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана.
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым  развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

« С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», - говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры двух стран продолжат в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что талибы* ( организация, запрещенная в РФ) начали наступление на столицу Афганистана - Кабул.  Также, как сообщают СМИ, боевики движения захватили город Джелалабад -  административный центр афганской провинции Нангархар.

По данным телеканала Al Arabiya,  представители «Талибана»* заявили, что ведут переговоры с афганским правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы* также призвали действующего главу государства Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству.

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация.

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