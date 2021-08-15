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Эксперт заявил об отсутствии попыток «взорвать» ситуацию в Афганистане

Иван Линдеманн
15:51 15.08.2021
По словам Алексея Образцова, 90% населения страны не видят ничего страшного в приходе «Талибана»*.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rahmatullah Alizadah, XinHua, Globallookpress
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Большинство населения Афганистана не видят ничего страшного в приходе «Талибана»* (террористическое движение, запрещенное в РФ). Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов.

«Девяносто процентов населения страны не видят ничего страшного в приходе «Талибана»*. В принципе, такого, чтобы взорвало Средний Восток, нет. Любую попытку взорвать ситуацию тут же будут пресекать, прежде всего, Иран, Турция и сопредельные братья », - уточнил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что талибы* начали наступление на столицу Афганистана - Кабул.  Также, как сообщают СМИ, боевики движения захватили город Джелалабад -  административный центр афганской провинции Нангархар.

По данным телеканала Al Arabiya,  представители «Талибана»* заявили, что ведут переговоры с афганским правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы* также призвали действующего главу государства Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров политических партий к сотрудничеству.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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