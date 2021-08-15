СМИ: президент Афганистана Гани не сложил полномочия

Президент Афганистана Ашраф Гани еще не сложил полномочия. В настоящее время продолжаются переговоры с представителями политических партий, сообщает РИА Новости.

Между тем, ранее стало известно, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали может стать главой переходного правительства страны. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

О переговорах официальных властей и представителей запрещенного в России движения «Талибан»* также сообщал телеканал Al-Arabiya.

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация.