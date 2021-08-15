Президент Союза турагентств допустил завершение сезона из-за погоды на юге России

Разгул стихии в Крыму и Краснодарском крае может досрочно завершить туристический сезон. Такой ситуации не исключил президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.

«Есть опасения, что ориентированные на отдых в конце августа туристы, могут его не получить», - сказал Голов в беседе со «Звездой».

Накануне в Анапе ливневые стоки размыли все дороги, которые вели к местному аэропорту. Пассажирам пришлось на себе нести чемоданы и детей, пробираясь по колено в воде к терминалу.

«Там проблемы с подъездными путями. Те, кто путешествует на автомобилях, испытывают огромные сложности. Хоть нам и пообещали восстановить дороги, есть опасения, что это не так», - добавил президент СТА.

В таких условиях, отмечает Голов, важно понимать, как быть тем, кто уже отдыхает на черноморском побережье и тем, кто только собирается в поездку.

«Если люди застрахованы, то это одна ситуация. Но, как правило, внутренние туристы дополнительные страховки себе не оформляют. В любом случае, природные катаклизмы относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Компенсировать им ничего не будут. Если пострадал объект размещения, то будут переселять», - считает собеседник «Звезды».

За минувшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее стало известно, что в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов.