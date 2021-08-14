В стране и мире В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков Иван Линдеманн Но, по словам губернатора, курортный сезон на Кубани продолжается. Ситуация находится под контролем. © Фото: wika_winter_tort_norilsk, Instagram Читайте нас на: За ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала превращаться в нагонную волну», - сказал он в ходе совещания у президента Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Но, по словам Кондратьева, курортный сезон на Кубани продолжается. Ситуация находится под контролем. Ранее стало известно, что в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов. Населению оказывается помощь, проводится откачка воды. В субботу, 14 августа, Путин назвал масштаб природных бедствий в ряде регионов России беспрецедентным. Глава государства акцентировал внимание на пожарах в Якутии, а также на наводнении в Крыму и Краснодарском крае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика