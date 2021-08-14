Потоп в Анапе: ливневые дожди размыли дороги в аэропорт

В Анапе размыло все ведущие к аэропорту дороги. Очевидцы публикуют множество видеороликов в социальных сетях. На кадрах видно, как дождевая вода превратилась в сплошной поток.

Пока воздушная гавань курортного города работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Многие пассажиры добираются в здание аэровокзала вброд, неся над головой чемоданы и сумки, а детей на плечах.

По оценкам синоптиков, за минувшую ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Ранее метеорологи предупредили, что неблагоприятная погода в ряде регионов сохранится на протяжении всех выходных. Ожидаются ливни с градом, штормовой ветер и даже смерчи.