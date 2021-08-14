МВД опубликовало карточку розыска сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди

Совершивший побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александр Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников. Карточка розыска опубликована на сайте ведомства.

«Особые приметы: он же Авилов Александр Николаевич 16 января 1971 года рождения, он же Прудников Александр Анатольевич 16 января 1971 года рождения», - указано в информационном сообщении.

Уточняется, что Мавриди родился в Казахстане, в Алматы.

По версии следствия, совершившие 6 августа побег из изолятора пятеро преступников покинули помещение ИВС с применением предметов, запрещенных в обороте. Среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо граждан, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. В ГСУСК сообщили, заключенным удалось открутить замки дверей с помощью гаечного ключа, после чего они совершили побег из-под стражи. В СК России, в свою очередь, выяснили, что сотрудник изолятора временного содержания намеренно отключил камеры видеонаблюдения и пошел спать, оставив открытыми «кормушки» - люки в дверях камер для подачи еды.

Позже двое сбежавших были задержаны, еще один сдался полиции.

Министерство внутренних дел РФ назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди.