Третий беглец из истринского ИВС сдался полиции

Третий беглец из истринского ИВС явился в полицию и сдался. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», - сказала Волк в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно о задержании еще двух правонарушителей, совершивших побег. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану нашли на съемной квартире.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.

В СК России выяснили, что сотрудник изолятора временного содержания намерено отключил камеры видеонаблюдения и пошел спать. Более того, дежурные оставили открытыми «кормушки» - люки в дверях камер для подачи еды. Благодаря этому беглецы смогли осуществить свой план.