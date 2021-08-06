МВД назначило награду за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

Министерство внутренних дел РФ назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который сбежал из изолятора Истры. Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

«Предварительно установлено, что в ноябре 2020 г. А.Н. Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. 06 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по г.о. Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Александр Мавриди, обвиняется в похищении адвоката Завгороднего и убийстве «мясного короля» Маругова. Предприниматель был застрелен из арбалета в собственной бане.