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МВД назначило награду за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

Алексей Курильченко
19:25 06.08.2021
За помощь в розыске Александра Мавриди МВД назначило награду в миллион рублей.
МВД назначило награду за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди
© Фото: pixabay.com
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Министерство внутренних дел РФ назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который сбежал из изолятора Истры. Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

«Предварительно установлено, что в ноябре 2020 г. А.Н. Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. 06 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по г.о. Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Александр Мавриди, обвиняется в похищении адвоката Завгороднего и убийстве «мясного короля» Маругова. Предприниматель был застрелен из арбалета в собственной бане.

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