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«Если бы я хотел, то пронес»: адвокат предположил, как гаечный ключ мог попасть к заключенным ИВС в Истре

Алексей Курильченко
15:53 06.08.2021
Адвокат Максим Калинов предполагает, что побегу заключенных из ИВС в Истре могли посодействовать адвокат или сотрудники изолятора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гаечный ключ, с помощью которого был совершен побег из ИВС в Истре, мог пронести адвокат или сотрудники изолятора. Такое мнение озвучил адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе со «Звездой». Свое мнение он аргументировал личным опытом работы с заключенными в изоляторах.

«Бывает так, что адвокаты действительно проносят в ИВС и сотовые телефоны, и гаечный ключ можно пронести - если бы я хотел пронести, я бы его пронес. Несмотря на то что на входе адвокатов проверяют металлоискателем, без проблем можно его пронести. Я не исключаю того, что это могли быть работники СИЗО - очень многих из них наказывают за превышение должностных полномочий. Я уверен, что они в этом замешаны - просто так убежать не получится», - рассказал адвокат.

Калинов отметил, что он часто сталкивался с уголовными делами по отношению к сотрудникам СИЗО. По словам адвоката, имеют место случаи, когда они получают или вымогают взятки, чтобы «облегчить» жизнь заключенным - перевести в камеру с более комфортными условиями или передать что-либо.

По данным правоохранительных органов, совершившие 6 августа побег из изолятора пятеро преступников покинули помещение ИВС с применением предметов, запрещенных в обороте. Как сообщает ГСУСК, заключенным удалось открутить замки дверей с помощью гаечного ключа, после чего они совершили побег из-под стражи.

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