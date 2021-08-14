Путин поручил Шойгу представить погибших при крушении Бе-200 военных к госнаградам

Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолета Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент выразил соболезнования родным погибших. Путин заявил, что военные до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.

Российский самолет Бе-200 потерпел катастрофу в районе населенного пункта Адана. Крушение произошло при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции.

По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Все они погибли.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.