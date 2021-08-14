СМИ: в Турции разбился пожарный самолет Бе-200

В турецком городе Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на управление лесного хозяйства.

Отмечается, что к месту катастрофы была направлена ​​поисково-спасательная группа. О судьбе находившихся на борту не сообщается. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации пока не поступало.