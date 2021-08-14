СМИ: в Турции разбился пожарный самолет Бе-200
По предварительным данным, на борту могли находиться до восьми человек. О их судьбе пока ничего неизвестно.
© Видео: Kemalist_Soner, Twitter © Фото: Kemalist_Soner, Twitter
В турецком городе Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на управление лесного хозяйства.
Отмечается, что к месту катастрофы была направлена поисково-спасательная группа. О судьбе находившихся на борту не сообщается. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.
Официальных подтверждений или опровержений данной информации пока не поступало.