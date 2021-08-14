Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении Бе-200

«Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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