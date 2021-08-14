Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении Бе-200
Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении в Турции самолета Бе-200.
«Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Воздушное судно разбилось при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. По информации Минобороны, на борту находились пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. Все они погибли.
К месту катастрофы направлена комиссия министерства обороны России. Специалисты будут выяснять причины крушения самолета.