К месту крушения Бе-200 в Турции направлена комиссия Минобороны РФ
На борту самолета находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турецкой республики.
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К месту крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции направлена комиссия Минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Специалисты будут выяснять причины трагедии.
«На борту самолета находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турецкой республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров», - заявили в МО.
Отмечается, что самолет потерпел крушение около 15.10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе населенного пункта Адана.