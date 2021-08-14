Восемь членов экипажа разбившегося в Турции Бе-200 погибли

Пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые показывали очаги возгорания, погибли при крушении в республике пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Катастрофа произошла в районе населенного пункта Адана. Самолет разбился при заходе на посадку около 15.10 мск.

По информации Минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции.

Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.