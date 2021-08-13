Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», - сказала она.

Инцидент произошел накануне вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе.

В компании, которой принадлежал взорвавшийся автобус, опровергли версию о взрыве газобаллонного оборудования. Транспортное средство имело дизельный двигатель.

Всего при инциденте пострадали 18 человек, двое погибли.