Владелец взорвавшегося в Воронеже автобуса опроверг версию о детонации газовых баллонов

В компании, которой принадлежал взорвавшийся в Воронеже автобус, опровергли версию о взрыве газобаллонного оборудования.

«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», - говорится в сообщении компании-перевозчика.

По словам собственника, автобус был новым и полностью исправным. Вся техническая документация машины также была в порядке.

«Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность», - добавили в компании.

Трагедия с участием маршрутного такси №10А произошла накануне на остановке «Торговый центр "Галерея Чижова"» в Воронеже. Пострадали 18 пассажиров, двое из них скончались.