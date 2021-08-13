СК РФ опубликовал кадры с места взрыва автобуса в Воронеже

Следственный комитет России опубликовал видео в места взрыва автобуса в Воронеже. На кадрах можно увидеть маршрутку, пострадавшую от мощной ударной волны - ТС осталось без окон и стен.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до 18. Одна женщина скончалась в реанимации, при взрыве ей оторвало нижнюю треть голени.

Инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. Одна из пострадавших в результате ЧП женщина скончалась в реанимации.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в настоящее время ничто не указывает на версию теракта.