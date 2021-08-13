В стране и мире Скончалась вторая пострадавшая от взрыва автобуса в Воронеже Ян Брацкий Глава региона Александр Гусев пообещал выделить материальную помощь всем пострадавшим. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», - написал глава региона в своем Telegram-канале. Инцидент произошел накануне вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. К этому часу известно о 18 пострадавших. Две женщины погибли, одной из них при взрыве оторвало нижнюю треть голени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика