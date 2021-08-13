Скончалась вторая пострадавшая от взрыва автобуса в Воронеже
Глава региона Александр Гусев пообещал выделить материальную помощь всем пострадавшим.
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Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел накануне вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. К этому часу известно о 18 пострадавших. Две женщины погибли, одной из них при взрыве оторвало нижнюю треть голени.