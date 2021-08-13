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«Удар и шок»: пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже рассказал о первых минутах после инцидента

Ян Брацкий
08:27 13.08.2021
Возможной причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мой и твой Воронеж, ВКонакте
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Пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже Никита Овчинников рассказал подробности инцидента. Сейчас молодой человек находится в больнице, куда он был госпитализирован с другими пострадавшими с места ЧП.  

«Я почувствовал сильный удар, а потом у меня шок был. Я не понимал, что происходит. Люди побежали и я за ними. Чувствую, что автобус рушится - крыша падает, стены и пахнет газом. Мне помогли успокоиться и обработать раны. Водители останавливались, тоже помогали. Скорая приехала и нас увезли всех в больницу», - рассказал Овчинников.

Инцидент произошел накануне вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. К этому часу известно о 18 пострадавших. Одна женщина скончалась в реанимации, при взрыве ей оторвало нижнюю треть голени.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в настоящее время ничто не указывает на версию теракта.

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