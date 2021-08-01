Собянин объяснил вспышку заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что штамм коронавируса «дельта» послужил причиной всплеска заболеваемости в начале лета в столице. Об этом он рассказал в интервью «РБК».

«Мы знали, что существует новый штамм “дельта”. Но весной мало где в мире массово болели “дельтой” и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее», – подчеркнул Собянин.

Однако, по словам мэра, в мае стало понятно, что рост заболеваемости не идет на спад. После этого было принято решение объявить майские праздники нерабочими днями, добавил столичный градоначальник.

«Снова ничего не заканчивается, наоборот, - заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма “дельта” подскочила с двух-трех до 80%», – резюмировал мэр столицы.

Ранее Собянин назвал заполняемость больничных коек в городе

основным фактором при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за COVID-19.

В конце июля мэр Москвы отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. По словам московского градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.

Позже стало известно, что в Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек.